Pokémon TCG Pocket : Face au mécontentement de la communauté, le système d’échange devrait être amélioré

Faux départ pour l’une des fonctionnalités les plus essentielles du jeu

Dans Pokémon TCG Pocket, échanger ne serait-ce qu’une seule carte demande un réel investissement, bien loin de ce que l’on pourrait attendre d’une pratique aussi simple. La version actuelle de la fonctionnalité a été très mal reçue et il était impossible pour The Pokémon Company, DeNA et Creature de faire la sourde oreille face à la grogne de la communauté.

Un communiqué a ainsi été publié pour indiquer les raisons ayant motivé la mise en place de certaines restrictions, comme celle de lutter contre les bots. Mais puisque cela se montre trop contraignant, des changements sont désormais prévus :

« Les exigences et restrictions d’objets mises en place pour la fonctionnalité d’échange ont été conçues pour empêcher les abus de la part de robots et d’autres actions interdites utilisant plusieurs comptes […] Cependant, grâce à vos commentaires, nous comprenons que certaines des restrictions mises en place empêchent les joueurs de pouvoir profiter de la fonctionnalité de manière décontractée comme prévu. Nous étudions activement les moyens d’améliorer la fonctionnalité pour répondre à ces préoccupations. À l’avenir, nous prévoyons également de proposer plusieurs moyens d’obtenir des jetons d’échange, notamment via des événements. »

Après ce mea culpa, il faudra donc attendre encore un peu avant de pouvoir échanger plus simplement vos cartes dans Pokémon TCG Pocket, même si le système de jetons d’échange restera visiblement présent.