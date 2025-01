Les échanges de cartes sont enfin disponibles dans Pokémon TCG Pocket, voici comment cela fonctionne

Comment échanger des cartes dans Pokémon TCG Pocket ?

Dès aujourd’hui, vous pouvez enfin échanger vos cartes en trop dans Pokémon TCG Pocket via une mise à jour qui précède le lancement de la nouvelle extension, qui sera disponible dès demain le 30 janvier. Cependant, comme The Pokémon Company l’avait indiqué, ce système d’échange n’est pas sans quelques règles.

Vous ne pouvez par exemple qu’échanger avec les personnes qui font partie de votre liste d’amis. Seules les cartes n’ayant pas une rareté au-delà d’une étoile peuvent être échangées, et seulement celles des premières extensions, à savoir Puissance Génétique et L’île Fabuleuse. Cette limite sera levée plus tard, lorsque d’autres cartes arriveront en jeu. Notez également que vous ne pouvez qu’échanger des cartes de la même rareté. Oubliez l’idée d’échanger un Chenipan contre un Dracaufeu EX.

Pour échanger une carte, il faut vous rendre dans l’onglet Communauté de Pokémon TCG Pocket pour y voir apparaître le menu dédié à ce sujet. Vous choisissez ensuite l’un de vos amis, et vous devrez lui proposer une carte à échanger. Il en fera de même, et si les deux parties se mettent d’accord, l’échange se fera. Enfin, presque. Pour échanger des cartes dans Pokémon TCG Pocket, vous aurez aussi besoin de Jetons Échange.

Comment obtenir des Jetons Échange dans Pokémon TCG Pocket ?

Pour obtenir cette nouvelle monnaie en dehors de missions qui seront proposées au fil du temps, vous devrez être prêts à sacrifier quelques doublons dans votre collection. Il faudra vous rendre dans le menu Collection puis sélectionner l’une de vos cartes en double d’un niveau de rareté 3 losanges au minimum. En cliquant sur la carte, vous ouvrirez le menu des Effets échangeables. Vous verrez ainsi qu’il est possible de sacrifier cette carte contre un nombre de Jetons Échange prédéfini, allant de 25 à 1500 pour les cartes les plus rares.

Une fois ces Jetons possédées, ils serviront de monnaie d’échange. Plus vous souhaiterez échanger des cartes rares, plus vous devrez payer de Jetons. Il vous faudra également de la Vitalité échange en stock (ou des Poké lingots), qui se recharge au fil du temps comme les sabliers de la Pioche miracle. Si toutes ces conditions sont réunies, vous pourrez procéder à l’échange de cartes.