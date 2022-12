Pokémon : Sacha tire sa révérence dans la série, un nouvel anime annoncé sans lui avec les Pokémon de Paldéa

Avec la sortie tout récente d’une nouvelle génération de Pokémon grâce à Pokémon Écarlate et Violet, on se doutait déjà que The Pokémon Company préparait un nouvel anime pour mettre en avant les créatures inédites de ces épisodes. Mais pour la première fois depuis plus de deux décennies, Sacha laissera sa place à de nouveaux protagonistes dans cette nouvelle série, dont la diffusion commencera en 2023.

An all-new Pokémon series has been announced!

Join 2 new characters and 3 Paldea starter Pokémon as they adventure through the Pokémon world! Plus, commemorate Ash’s journey with special episodes concluding Pokémon Ultimate Journeys: The Series.

Coming soon in 2023 and beyond! pic.twitter.com/2lrM6W1dgW

