Qui dit nouveau mois dit nouveau Community Day pour Pokemon Go. En effet, ce mois-ci, le Pokemon qui sera mit à l’honneur n’est autre que le Pokemon de type eau, Tiplouf.

L’adorable Tiplouf

Alors que le Community Day du mois de Décembre reprenait tous les anciens Community Day de l’année, Janvier sera le mois de Tiplouf, et plus précisément le 19 Janvier, de 11h à 14h. Comme à chaque fois, l’événement permettra de trouver le Pokemon en version shiny et proposera plusieurs bonus :

Distance pour faire éclore les œufs divisée par quatre

Les leurres dureront trois heures

Pingoléon apprendra une attaque spéciale en faisant évoluer Prinplouf

Dresseuses, dresseurs, bonne chance à vous et bonne exploration !