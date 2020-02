Qui dit nouveau mois, dit nouveau Pokémon mis à l’honneur lors du Community Day mensuel sur Pokémon GO. Pour ce mois de février 2020, il s’agit du bien connu Rhinocorne, pokémon de première génération. Et on dit merci qui ? Merci Niantic !

Retour aux origines

Après avoir mis le trop choupi Tiplouf à l’honneur le mois dernier, cette fois c’est Rhinocorne, le pokémon de type Sol/Roche qui débarque sur le devant de la scène. Dès le samedi 22 février 11h et ce jusqu’à 14h en France, vous allez pouvoir obtenir :

une attaque exclusive Roc-Boulet : pour cela il suffira de faire éclore Rhinocorne en Rhinoféros puis Rhinastoc. Vous aurez 2 heures après la fin de l’événement afin de récupérer cette attaque

un Rhinocorne shiny : la probabilité de rencontre sera plus élevée

un gain de Poussières Etoile triplé pour chaque capture

À noter également que vous pourrez gagner deux Pierres de Sinnoh par série de combats normaux ou premium de la Ligue de Combat GO que vous terminez, que vous gagniez ou non !

Pour rappel, Pokémon GO est disponible sur iOS et Android.