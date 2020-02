Pokémon Épée et Bouclier accueillent le fabuleux Zarude

On attendait de découvrir la créature très difficile à obtenir dans Pokémon Épée et Bouclier. Et comme aujourd’hui c’est le Pokémon Day (l’anniversaire des premiers jeux au Japon), Zarude a fait sa première apparition pour participer à la fête.

« Zarude – Sandstorm » ou « Za Warudo » ?

Le fabuleux Zarude est un singe de type Ténèbres/Plante. Et l’équipe n’a visiblement pas oublié qu’il y a déjà quelques primates feuillus importants dans cette génération. En effet, son première adversaire est Gorythmic. Le Talent du Mew version 2020 est Feuille Garde qui le protège de toute altération de statut lorsque le soleil brille.

Pour savoir comment l’obtenir, il faudra encore patienter puisque le trailer se contente d’un « Plus d’informations prochainement ». On attend donc de voir s’il sera distribué dans les magasins comme souvent ou si le Coronavirus fera changer la stratégie de la Pokémon Company. Cela ne serait pas étonnant puisque aujourd’hui même, le gouvernement japonais a décidé de fermer les écoles primaires, les collèges et les lycées publiques jusqu’en avril.