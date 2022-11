Accueil » Actualités » Pokémon Écarlate et Violet : Un trailer bourré d’infos avec Dracaufeu, des nouveaux Pokémon et Ed Sheeran

La sortie de Pokémon Écarlate et Violet approche de plus en plus et Nintendo intensifie sa communication en révélant de nouvelles choses sur le RPG en monde ouvert. Après avoir mis en lumière un tout nouveau Pokémon, nous avons droit à un gros trailer avec une chanson signée Ed Sheeran et plein d’informations sur le contenu à venir. On fait le point.

« Celestial »

Il s’agit du titre de cette fameuse chanson qui donne à ce trailer de Pokémon Écarlate et Violet un côté assez féérique, voire nostalgique. Même si la vidéo fait un tour d’horizon du jeu avec les combats, les rencontres, l’exploration… elle s’attarde tout de même sur le côté bon enfant et épique de ces nouveaux opus.

Le livre Violet et le livre Ecarlate

Les livres Écarlate et Violet, qui apparaitront respectivement dans les versions correspondantes, sont des rapports d’une expédition. Ils ont été écrits il y a très longtemps lors d’une traversée dans une zone inexplorée de la région de Paldea, mais on ne sait pas si les récits décrits dans les livres sont vrais ou non. Il semble que Pepper emporte toujours une copie de l’un des livres avec lui.

Deux nouveaux Pokémon mystérieux

Dans ces livres, on y découvre le croquis d’un Pokémon rencontré par les explorateurs. D’après les images fournies par Nintendo, il semblerait que nous ayons donc dans le jeu une nouvelle espèce de Donphan ou bien une troisième évolution suivant la version :

Dans le livre Ecarlate, le monstre est surnommé « Fort-Ivoire » . Il a attaqué l’équipe d’expédition avec son grand corps et ses défenses, blessant mortellement l’un des explorateurs.

. Il a attaqué l’équipe d’expédition avec son grand corps et ses défenses, blessant mortellement l’un des explorateurs. Dans le livre Violet, le monstre est appelé « Roue-de-Fer », il s’enroule et roule pour attaquer en laissant derrière lui une traînée brûlante creusée dans le sol.

Les raids Téracristal au cristal noir et les raids d’évènement

Durant vos aventures dans Pokémon Écarlate et Violet, il vous sera possible d’obtenir des Pokémon pouvant se téracristalliser et ainsi obtenir un pouvoir spécial. L’un des moyens en capturer est l’accomplissement de raids Téracristal qui se déclenchent en interagissant avec des cristaux étincelants sur la carte. Après ça, on entre dans un combat à quatre joueur en temps réel.

Comme indiqué aujourd’hui, certains seront spéciaux ou disponibles durant des périodes limitées dans le temps :

Les raids Téracristal au cristal noir : Les Pokémon de ces raids au cristal noir sont plus puissants que ceux des raids ordinaires. Ils n’apparaissent que pour une durée limitée. Venir à bout de ces Pokémon permet aussi d’obtenir de bien meilleures récompenses.

: Les Pokémon de ces raids au cristal noir sont plus puissants que ceux des raids ordinaires. Ils n’apparaissent que pour une durée limitée. Venir à bout de ces Pokémon permet aussi d’obtenir de bien meilleures récompenses. Les raids Téracristal évènementiels : Ils seront disponibles après la sortie de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet et permettront d’affronter plus souvent des Pokémon spécifiques, ou des Pokémon dotés de types Téracristal particuliers. Les cristaux liés à ces raids ressemblent un peu aux cristaux ordinaires mais sont entourés d’une aura mystérieuse.

Dracaufeu et Evoli pour les premiers raids spéciaux du jeu

Nous avons déjà quelques date pour les premiers raids Téracristal au cristal noir et raids Téracristal évènementiels. Ces derniers vous permettront notamment d’obtenir un Dracaufeu (ce sera le seul moyen de l’obtenir dans les jeux) et des Evoli spéciaux :

Dracaufeu avec l’Insigne Surpuissant apparaîtra dans les raids Téracristal au cristal noir durant deux périodes : du 2 au 4 décembre, puis du 16 au 18 décembre . Dracaufeu n’est normalement pas présent à Paldea, et celui qui apparaîtra lors de cet évènement possède le type Téracristal Dragon. Ce Dracaufeu spécial ne peut être obtenu qu’une seule fois par sauvegarde.

avec l’Insigne Surpuissant apparaîtra dans les raids Téracristal au cristal noir durant deux périodes : . Dracaufeu n’est normalement pas présent à Paldea, et celui qui apparaîtra lors de cet évènement possède le type Téracristal Dragon. Ce Dracaufeu spécial ne peut être obtenu qu’une seule fois par sauvegarde. Les tout premiers raids évènementiels seront des raids Évoli, ils auront lieu du vendredi 25 novembre au dimanche 27 novembre 2022. Durant cet évènement, des Évoli apparaîtront plus souvent dans les raids Téracristal, et ils posséderont divers types Téracristal.

Des coques gratuites pour Motismart qui récompensent la fidélité à la franchise sur Switch

Grâce à vos sauvegardes d’anciens jeux Pokémon, vous allez pouvoir débloquer des coques spéciales pour votre Motismart, l’appareil qui vous accompagnera dans toute votre aventure et qui vous proposera des fonctions bien utiles.

Vous pourrez ainsi récupérer vos coques avec les sauvegardes de Légendes Pokémon : Arceus, Pokémon Diamant Étincelant, Pokémon Perle Scintillante, Pokémon Épée, Pokémon Bouclier, Pokémon Let’s Go : Pikachu, ou Pokémon Let’s Go : Évoli.

Fonctionnalités en ligne et combats classés

Le jour de la sortie de Pokémon Écarlate et Violet, une mise à jour 1.01 de 1 Go devra être installée afin de bénéficier de toutes les fonctionnalités en ligne déjà connues, comme les raids Téracristal ou encore l’exploration des mondes de vos amis.

Concernant les mordus de compétition, nous en savons désormais plus sur les matchs en ligne. Voici ce qu’il faut savoir :

Les matchs amicaux et le Stade de combat seront disponibles dès la sortie des jeux.

seront disponibles dès la sortie des jeux. Les matchs classés seront disponibles à partir du mois de décembre prochain sans plus de précision.

seront disponibles à partir du mois de décembre prochain sans plus de précision. Les compétitions internet (ou tournois en ligne) sont prévues pour le printemps 2023.

Dans le même temps, on a également appris que la compatibilité entre Pokémon Écarlate et Violet et le Pokémon HOME est prévue pour le printemps 2023.

Pokémon Écarlate et Violet sortiront en exclusivité sur Nintendo Switch le 18 novembre. N’hésitez pas à consulter notre dernière preview pour avoir un premier avis sur le jeu.