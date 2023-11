Pokémon Écarlate et Violet : Le deuxième DLC « le Disque Indigo » arrivera le 14 décembre

Avant de passer à de nouveaux épisodes et peut-être à une nouvelle génération, la licence Pokémon s’attarde sur Pokémon Écarlate et Violet avec son pass d’extension Le Trésor enfoui de la Zone Zéro. Le volume 1, nommé Le Masque Turquoise, est sorti il y a maintenant presque deux mois et on se demandait quand le deuxième opus arriverait, même si The Pokémon Company nous avait déjà promis qu’il arriverait en 2023. Et ce sera bien le cas, même s’il faudra encore attendre quelques semaines.