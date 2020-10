PlayStation Plus : Voici les jeux de Novembre 2020

Comme chaque mois, Sony dévoile les jeux du PlayStation Plus mais il y a cette fois-ci deux surprises, à savoir la présence du premier jeu PlayStation 5 et la liste complète de la fameuse PlayStation Plus Collection. Cela signifie que vous n’avez plus que quelques jours pour récupérer les jeux d’octobre (Need for Speed Payback et Vampyr).

Quels jeux PS Plus en novembre 2020 ?

Voici les jeux PlayStation Plus de novembre 2020 sur PS4 :

Et le premier jeu PlayStation 5 offert avec le PlayStation Plus est donc :

Notez que si Bugsnax sort également sur PS4 et profite de la mise à niveau gratuite, c’est bien seulement la version PS5 qui est offerte et vous ne pourrez donc pas en profiter sans la nouvelle console. On suppose que vous pourrez tout de même le réclamer sur le site pour pouvoir le télécharger plus tard.

Où acheter une carte PS Plus au meilleur prix ?

 

Quand arrivent les jeux PS Plus de novembre 2020 ?

Comme toujours, les jeux PlayStation 4 du PlayStation Plus arriveront le premier mardi du mois, c’est à dire le 3 novembre 2020. Nous n’avons pas d’horaire précis mais ils arrivent généralement vers le début d’après-midi. Et pour le cas du jeu PlayStation 5, c’est forcément particulier puisque la console n’est pas encore sortie. Bugsnax attendra donc le 19 novembre chez nous mais restera jusqu’au 4 janvier 2021. On vous présentera chaque jeu plus en détail sur notre chaîne Youtube.