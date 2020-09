PlayStation Plus : Voici les jeux d’Octobre 2020

Comme à chaque mois, Sony propose de nouveaux titres pour ses abonnés PS Plus. Les jeux PlayStation Plus du mois d’octobre viennent d’être dévoilés, c’est donc l’occasion de voir un peu ce qui nous attend. Rappelons d’ailleurs que les jeux de septembre partiront bientôt (Street Fighter V et PUBG).

Quels jeux PS Plus en octobre 2020 ?

Voici les jeux PlayStation Plus d’octobre 2020 sur PS4 :

Qu’en pensez-vous ? Que comptez-vous télécharger ?

Où acheter une carte PS Plus au meilleur prix ?

 

Quand arrivent les jeux PS Plus d’octobre 2020 ?

Si jamais vous souhaitez savoir quand arrivent les jeux PlayStation Plus pour ce mois d’octobre, il faudra encore attendre un peu. L’arrivée des titres se fera la semaine prochaine, plus précisément le mardi 6 octobre 2020. Théoriquement, ils seront accessibles autour du début d’après-midi, au plus tard. On vous les présentera sur notre chaîne YouTube.