PlayStation Plus : Voici la liste des jeux qui vont prochainement quitter le catalogue, dont Stranger of Paradise et Tinykin

Chaque mois, on souffle le chaud et le froid du côté de l’abonnement PlayStation Plus. D’un côté, on accueille une fournée de jeux, dont la liste dévoilée pour ce mois de novembre est fraîchement devenue accessible. De l’autre, certains quittent le service, et cette fois, ce sera pour le 17 décembre. On connait depuis peu l’identité de ces titres avec, comme d’habitude, quelques-uns à rattraper tout particulièrement avant la date fatidique.