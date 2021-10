PlayStation Plus : Les jeux de novembre 2021 confirmés, voici la liste

Comme cela est arrivé ces derniers mois, une partie de la liste des jeux à venir sur le PlayStation Plus a fuité avant l’officialisation. Après un mois d’octobre placé sous le signe de la guerre, du golf et de la baston, on sait désormais quels seront tous les jeux offerts sur le PS Plus pour le mois de novembre.

Quels jeux PS Plus en Novembre 2021 ?

Comme annoncé précédemment, des titres supplémentaires pour le PS VR arrivent également ce mois-ci, voici la liste de novembre :

Où acheter une carte PS Plus ?

Vous pouvez acheter une carte PlayStation Plus directement sur Amazon. Vous pouvez également vous procurer un abonnement en passant par le PlayStation Store.

Quand seront dispos les jeux PS Plus ?

Comme toujours, il faut patienter quelques jours avant de pouvoir jouer : les jeux d’octobre seront disponibles le mardi 2 novembre dans la journée, via l’onglet PlayStation Plus de votre console. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous les présente très bientôt sur notre chaîne Youtube.