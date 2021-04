PlayStation Plus : Voici les jeux de Mai 2021

Tous les mois, Sony annonce de nouveaux jeux jouables « gratuitement » pour les abonnés PlayStation Plus. Après Days Gone et Oddworld Soulstorm en avril, découvrons ensemble les jeux PS Plus à venir en mai 2021, qui viennent d’être officialisés. Pas de Video Pass en Europe mais plusieurs titres à découvrir.

Quels jeux PS Plus en mai 2021 ?

Voici les jeux PlayStation Plus de mai :

Surprise, Wreckfest va donc sortir un peu plus tôt sur la console de Sony, puisqu’il avait initialement été annoncé pour le mois de juin.

Où acheter une carte PS Plus ?

Quand seront dispos les jeux PS Plus de mai 2021 ?

Comme toujours, il faut attendre une semaine après l’annonce pour que les jeux PlayStation Plus soit disponibles. Ils arriveront donc le mardi 4 mai dans la journée. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous les présente sur notre chaîne Youtube.