Quels jeux PS Plus en avril 2024 ?

Après un four commercial assez retentissant, Immortals of Aveum était un candidat parfait pour débarquer sur le PS Plus ou le Xbox Game Pass. Le studio derrière le projet avait même laissé entendre que le titre arriverait tôt ou tard sur un des services, et ça sera bien le cas en avril.

Voici la liste des jeux offerts en avril sur le PlayStation Plus Essentials :

Que pensez-vous de cette sélection ? Pour ce qui est des jeux du PlayStation Extra et Premium, il faudra attendre encore quelques jours, en milieu de mois prochain.

Quand seront dispos les jeux PS Plus ?

Comme toujours, il faut patienter quelques jours avant de pouvoir jouer : les jeux de ce mois-ci seront disponibles le mardi 2 avril 2024 dans la journée, via l’onglet PlayStation Plus de votre console. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous les présente bientôt sur notre chaîne Youtube.