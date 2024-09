Les jeux du mois de septembre 2024 sur le PS Plus Extra

Après le plus beau des sorceleurs en août (et d’autres bonnes pioches), Sony se tourne davantage vers la scène indépendante pour cette rentrée. Certains et certaines pourraient dire qu’il manque de grosses productions (si l’on excepte un Far Cry 5 daté de plusieurs années), mais il serait vraiment dommage de passer à côté de plusieurs merveilles : on pense au sympathique Under the Waves et au chouette Road 96 (deux jeux français au passage) mais aussi au très bon Night in the Woods. La cerise sur le gâteau sera tout de même la présence de The Plucky Squire qui sort ce 17 septembre et donc, directement dans l’abonnement.

Voici la liste des jeux que vous retrouverez en septembre dans l’abonnement PlayStation Plus Extra & Premium (dès le 17 septembre) :

PlayStation Plus Extra Septembre 2024

PlayStation Plus Premium Septembre 2024