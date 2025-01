PlayStation Plus Extra / Premium : Voici la liste des jeux du mois de janvier avec God of War Ragnarok

Après Wolcen Lords of Mayhemn Wolcen Studio revient avec Project Pantheon, décrit comme un « ExtrAction RPG »

Ubisoft : La famille Guillemot et Tencent envisageraient la création d’une nouvelle entreprise en récupérant certaines licences

Rune Factory: Guardians of Azuma fera sa récolte le 30 mai prochain sur PC et Switch

Marvel Rivals aura droit à un moins un nouveau héros toutes les six semaines, soit deux par saison

