PlayerUnknown’s Battlegrounds : Du 60fps sur PS5 et Xbox Series X

Alors que la saison 9 a été déployée il y a peu sur PC, PlayerUnknown’s Battlegrounds apporte des précisions quant à la nouvelle génération. Il faut dire que nombreux sont les titres à annoncer leur venue – ou non sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S et PUBG embraye le pas. Alors, sortira ou ne sortira pas sur next-gen ?

Plus fluide mais pas de version optimisée

Sur le site officiel, les développeurs expliquent qu’il n’y aura pas de version PS5 ou Xbox Series X | S pleinement optimisée. Cependant, PlayerUnknown’s Battlegrounds profitera de la rétro-compatibilité et sera bien jouable day-one sur ces mêmes consoles. Mieux encore, dès le 10 novembre – ou 19 novembre selon le support – il tournera mieux en profitant du 60fps.

Les versions PS5 et Xbox Series X profiteront des versions One X et PS4 Pro avec l’option Framerate Priority, introduit dans la mise à jour 9.1. Sur Xbox Series S, cela se basera sur la mouture Xbox One S à 30 fps, les développeurs nous promettant qu’ils travaillent sur une éventuelle option pour augmenter le framerate.

Enfin, dernière précision : en jouant sur PS5 et Xbox Series X |S, il sera possible de retrouver vote progression et vos cosmétiques en vous connectant avec le même compte PUBG. Une précision logique, mais qui méritait tout de même d’être confirmée.