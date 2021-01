PlatinumGames parle de Bayonetta 3, Star Wars, et affirme que c’est Nintendo qui possède Astral Chain

Dans une longue interview accordée à VGC, Hideki Kamiya et Atsushi Inaba sont revenus sur le futur de PlatinumGames, notamment sur la cinquième annonce de Platinum 4. Mais les deux créateurs sont aussi revenus sur la licence Astral Chain, suite aux nombreuses questions que se posaient les fans du premier jeu, ainsi que sur Bayonetta 3.

Le sort d’Astral Chain est dans les mains de Nintendo

Concernant Astral Chain, certaines personnes ont remarqué que le site du jeu avait écarté toutes référence au copyright liées à PlatinumGames pour ne laisser que celui de Nintendo, suggérant alors que la licence n’appartenait qu’à Nintendo. Inaba déclare alors :

« C’est comme cela est écrit sur le site : Astral Chain est leur licence et il y a des limitations sur ce que nous pouvons en dire ou non. »

Pour ce qui est de la possibilité d’un Astral Chain 2, le futur de la licence semble donc être entre les mains de Nintendo. Etant donné que le titre a été un petit succès, on imagine que la porte reste ouverte pour une suite.

Pour ce qui est de Project G.G., on apprend que le jeu est encore à un stade de développement peu avancé, mais qu’ils espèrent donner des nouvelles plus fréquemment, en étant plus proche du public, étant donné qu’il s’agit d’un jeu auto-publié.

Le cas Bayonetta 3 et les jeux Star Wars

C’est un peu plus difficile pour Bayonetta 3. Lorsque l’inévitable question autour du titre a été posée, Hideki Kamiya a préféré botter en touche. Si le titre est censé donner des nouvelles en 2021, il rappelle alors que nous ne sommes qu’en janvier. Pour ce qui est de la nature de ces nouvelles, il répond sur le ton de la plaisanterie :

« Je comprend que cela rende les fans complétement fous ! Face à ce constat, ma suggestion serait peut-être que nous pourrions revenir en arrière et tout oublier à propos de Bayonetta 3. Alors, quand il se passera finalement quelque chose, cela sera une belle surprise non ? »

Pour continuer sur cette note humoristique, VGC a demandé si PlatinumGames serait ouvert à l’idée de faire un jeu Star Wars étant donné que LucasFilm Games s’entoure d’autres partenaires que EA. Si le studio ne ferme pas la porte à cette opportunité, car ils ne sont pas « assez gros pour dire non à Disney« , Inaba estime que les fans de la saga ne seraient peut-être pas forcément tentés par leur approche :

« Cela serait effectivement attrayant de travailler dessus et cela sera en quelque sorte un rêve. Mais je sens aussi que l’on rendrait simplement les fans furieux si nous travaillons dessus. Star Wars a un univers tellement développé qu’il sera peut-être dur pour nous d’y apporter quelque chose. Je pense que les fans seraient en colère de ce que nous ferions, alors c’est une proposition difficile. »

Il est vrai que certains fans de Star Wars sont rarement tendres envers les personnes qui touchent à la licence, mais un jeu PlatinumGames dans cet univers pourrait certainement en intéresser plus d’un.