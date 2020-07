Les présentations et conférences du 6 au 12 juillet

Vu les circonstances actuelles et l’annulation de l’E3, beaucoup d’éditeurs et de développeurs ont décidé de tenter leur chance autrement pour les conférences. On aura donc de nombreux petits évènements tout au long de l’été pour annoncer des jeux ou au moins donner des nouvelles de projets déjà connus. Comme il est un peu difficile de s’y retrouver, on a décidé de vous faire un programme hebdomadaire pour ne rien louper.

Bien entendu, comme certaines conférences ne sont pas annoncées une semaine à l’avance, il est possible que de nouveaux évènements soient dévoilés ou repoussés après la publication de cet article. C’est pour cela que cette page sera mise à jour si besoin est.

Le planning des présentations et conférences du 6 au 12 juillet

Nacon Connect

Principe : L’éditeur et fabricant de périphériques français Nacon se lance lui aussi dans le grand bal des présentations pré-enregistrées. Au programme, annonces concernant jeux et accessoires. On nous a déjà promis plus d’infos sur Werewolf: The Apocalypse – Earthblood. On devrait également avoir droit au quart d’heure sportif avec WRC 9, Tennis World Tour 2 et Handball 21, tous les 3 attendus pour cette année.

L’éditeur et fabricant de périphériques français se lance lui aussi dans le grand bal des présentations pré-enregistrées. Au programme, annonces concernant jeux et accessoires. On nous a déjà promis plus d’infos sur Werewolf: The Apocalypse – Earthblood. On devrait également avoir droit au quart d’heure sportif avec WRC 9, Tennis World Tour 2 et Handball 21, tous les 3 attendus pour cette année. Jour : Mardi 7 juillet

Mardi 7 juillet Heure française : 19h00

19h00 Durée : 1 heure

1 heure Lien pour visionner l’évènement : ???

Limited Run Games – #LRG3

Principe : Pas d’E3 ? Pas de problème pour Limited Run Games qui continuera d’annoncer les versions physiques de jeux déjà sortis.

Pas d’E3 ? Pas de problème pour qui continuera d’annoncer les versions physiques de jeux déjà sortis. Jour : Mercredi 8 juillet

Mercredi 8 juillet Heure française : 21h00

21h00 Durée : ???

??? Lien pour visionner l’évènement : Chaîne Twitch de Limited Run Games

Devolver Direct

Principe : Soyons honêtes, si Devolver publie de bons jeux, on regarde surtout leur présentation pour suivre les étranges aventures de Nina Struthers. L’éditeur a tout de même promis deux annonces lors de ce Devolver Direct

Soyons honêtes, si Devolver publie de bons jeux, on regarde surtout leur présentation pour suivre les étranges aventures de Nina Jour : Samedi 11 juillet

Samedi 11 juillet Heure française : 21h00

21h00 Durée : ???

??? Lien pour visionner l’évènement : Chaîne Twitch de Devolver

Ubisoft Forward

Principe : Quelques jours après de sordides révélations sur le comportement de certains de ses employés, Ubisoft va tenter de faire parler de ses prochains jeux. On attend donc des nouvelles d’Assassin’s Creed Valhalla, de Watch Dogs Legion mais aussi la confirmation du changement d’identité pour Gods & Monsters.

Quelques jours après de sordides révélations sur le comportement de certains de ses employés, va tenter de faire parler de ses prochains jeux. On attend donc des nouvelles d’Assassin’s Creed Valhalla, de Watch Dogs Legion mais aussi la confirmation du changement d’identité pour Gods & Monsters. Jour : Dimanche 12 juillet

Dimanche 12 juillet Heure française : 21h00

21h00 Durée : ???

??? Lien pour visionner l’évènement : Chaîne Youtube d’Ubisoft

Voilà pour le programme de cette semaine, vous pourrez bien entendu retrouver toutes les news sur le site. Et si vous voulez suivre ces conférences avec nous, n’hésitez pas à consulter le compte Twitter de notre AGTV pour savoir ce qui sera commenté en direct ou non.