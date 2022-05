Piece of Cake Studios (Hacktag) annoncera son nouveau jeu à l’AG French Direct

Dans deux jours se tiendra un nouvel AG French Direct, avec une conférence qui promet des annonces de nouveaux jeux et des trailers exclusifs. Il y a peu, nous avions partagé la présence de WanadevStudio au line-up avec des titres en réalité virtuelle. Cette fois-ci, nous confirmons la présence de Piece of Cake Studios, qui viendra dévoiler leur nouveau jeu.

🇫🇷 Nous allons participer à la nouvelle édition de l'AG French Direct cette semaine !

On a des choses à vous annoncer et on a hâte de vous en dire plus !

📅 Retrouvez-nous le vendredi 6 mai à partir de 18h#AGFD pic.twitter.com/jn0ctjD7bK

