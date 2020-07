Pas de hausse de prix pour les jeux Ubisoft sortant en 2020 sur PS5 et Series X

En plus d’annoncer une fenêtre de diffusion pour sa prochaine conférence, Ubisoft aurait profité de la publication de son bilan financier du premier trimestre fiscal sur la période avril 2020/mars 2021 pour communiquer à propos du prix de ses jeux attendus cette année sur les consoles next-gen. Bonne nouvelle pour les joueurs et les joueuses, contrairement à celui de NBA 2K21, il ne devrait pas augmenter.

Comme l’indique Jason Schreier sur son compte Twitter officiel via un post publié hier, « Ubisoft a déclaré aujourd’hui, lors de l’appel dédié aux résultats, que ses jeux prévus cet automne sur next-gen coûteraient le même prix que les jeux de la génération actuelle (60 $). » L’ édition standard de Watch Dogs Legion et d’Assassin’s Creed Valhalla devrait donc être vendue au tarif conseillé de 70€ sur PlayStation 5 et Xbox Series X en France.

Reste maintenant à savoir si l’entreprise française compte modifier ou non sa politique commerciale dès 2021 étant donné que, comme l’a affirmé l’ancien président des studios Sony Shawn Layden le mois dernier, les titres coûtent de plus en plus chers à produire.

Big news: Ubisoft said on today's earnings call that their next-gen games this fall will be the same price as current-gen games ($60). Take-Two had announced that NBA 2K21 will be $70 on PS5 and Xbox Series X.

— Jason Schreier (@jasonschreier) July 22, 2020