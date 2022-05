La Paris Fan Festival ouvre ses portes pour la première fois du 7 au 8 mai

Depuis deux ans, les salons physiques ont peu a peu disparu de notre quotidien. Heureusement, cette période de creux semble s’achever, et on peut voir de nombreux acteurs du divertissement s’atteler à un retour à la normale avec la résurgence d’événements tant attendus. Parmi tous les salons français qui refont surface, on peut compter un petit nouveau qui a déjà tout d’un grand, à savoir le Paris Fan Festival, un salon centré sur la pop-culture dans son ensemble, avec du comics, du manga, des films, des séries, et bien entendu, une place pour le jeu vidéo, notamment via notre AG French Direct.

Un salon centré sur la pop culture avec des invités de prestige

Le Paris Fan Festival compte accueillir de nombreux exposants lors de ses deux jours d’ouverture, que ce soit dans le domaine du comics ou du manga comme avec des stands réservés à des maisons d’édition comme HiComics, Mangetsu ou encore Ki-oon ; ou bien dans le domaine des films et des séries, avec des expositions de costumes cultes de super-héros ou encore une mise à l’honneur de l’univers Star Wars.

Histoire de rassembler encore plus de curieux et de curieuses, le Paris Fan Festival a mis les petits plats dans les grands en invitant des stars internationales, qui seront présents sur place pour rencontrer leurs fans. Parmi les invités de marque, on peut notamment compter sur la présence de :

Matt Smith (Doctor Who)

(Doctor Who) Tyler Hoechlin (Superman & Lois)

(Superman & Lois) Holly Marie Combs (Charmed)

(Charmed) Charlie Heaton (Stranger Things)

Le gaming aura aussi une place de choix, que ce soit à travers du cosplay via l’exposition Gaming Heroes, ou via la présence de l’association de rétrogaming MO5. Et bien entendu, vous pourrez aussi nous retrouver via notre dernier AG French Direct.

L’AG French Direct sera présent au Paris Fan Fest

Pour la première fois de son histoire, en plus de notre conférence traditionnelle, l’AG French Direct sera présent sur un événement physique, et sur scène.

Si notre conférence aura lieu le 6 mai à 18 heures sur nos réseaux habituels, vous pourrez aussi retrouver l’AGFD directement sur la scène du Paris Fan Festival le 7 mai, avec une présentation assurée par Ted Etienne, qui reviendra sur une dizaine de jeux français prometteurs à venir prochainement. Une belle occasion de continuer ensemble notre célébration du jeu français et francophone.

Comment se rendre au Paris Fan Festival ?

Le Paris Fan Festival aura lieu au Paris Event Center, 20 Avenue de la Porte de la Villette à Paris. Le salon ouvrira ses portes le 7 mai entre 10h et 19h, puis le 8 mai de 10h à 18h30. La billetterie est d’ores et déjà ouverte, si vous souhaitez réserver vos places dès maintenant pour éviter d’avoir à faire la queue sur place.

Toutes les informations sur les trajets à effectuer pour se rendre sur place sont détaillés sur le site de l’événement. On espère vous voir nombreux !