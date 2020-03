Panzer Dragoon Remake : Bande son retravaillée, mais en retard

Annoncé à l’E3 2019, Panzer Dragoon Remake est une réédition de l’un des plus grands jeux de la Sega Saturn. Contre toutes attentes, le titre débarquait jeudi dernier, le 26 mars, sur Switch, suite au Nintendo Direct Mini qui nous apprenait notamment l’arrivée de la Bioshock : The Collection sur la console hybride. Seul problème, si l’on puis parler ainsi : la bande son retravaillée n’est pas encore présente dans les 7 Go que pèse le remake.

Une question de temps

Ce qui est certain, c’est que la bande sonore de Panzer Dragoon, l’original, ne manquait pas de qualités. Il faut dire que Yoshitaka Azuma, compositeur malheureusement décédé depuis, n’en est pas à son coup d’essai. Quoi qu’il en soit, il a su révéler tout son talent sur les deux premiers volets de cette saga particulière, qui tient encore une place de choix dans le cœur de nombre d’amoureux du rétro-gaming.

Non content de procurer à ce grand classique une refonte graphique intégrale, MegaPixel Studio, le développeur, s’est attelé à la composition d’une bande sonore retravaillée. L’ennui c’est que celle-ci, réalisée par Saori Kobayashi qui a notamment planché sur l’OST de Panzer Dragoon Saga et Orta, n’était pas disponible au lancement du titre, et ne l’est toujours pas au moment où nous écrivons ces lignes.

Que les intéressés se rassurent néanmoins, le studio n’a pas oublié sa promesse : la bande son en question arrivera bel et bien. Elle prend simplement un peu de retard, et débarquera via une mise à jour gratuite. Aucune date ou période de sortie n’a été communiquée concernant cette dernière cependant. Rappelons que Panzer Dragoon Remake est dispo sur Switch, mais devrait aussi débarquer sur PC et Stadia dans le courant de l’année.