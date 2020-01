Après avoir plongé dans les civilisations d’Hadara, nous allons nous rendre en plein Moyen-Age avec les Paladins du Royaume de l’Ouest. Le jeu, signé Shem Phillips & SJ MacDonald, vous plongera en plein Xe siècle. Paladins du Royaume de l’Ouest est le second jeu d’une trilogie créée par les auteurs, faisant suite à Architectes du Royaume de l’Ouest, déjà sorti sous l’effigie de Pixie Games.

Le troisième jeu est quant à lui encore en cours de développement. Il s’agit par ailleurs du jeu le plus complexe de cette trilogie. Que vous soyez prévenus, on va parler aujourd’hui d’un jeu s’adressant à un public plus expert ici. A l’occasion de cette chronique nous avons joué au jeu dans des configurations à un et à trois joueurs. Le jeu propose un mode solo plutôt réussi et challengeant tandis que de 2 à 4 joueurs, le jeu reste pour le coup identique.

A l’Ouest, tout se gâte

Paladins du Royaume de l’Ouest est un jeu de pose d’ouvriers pour 1 à 4 joueurs dans lequel vous allez développer votre royaume afin de devenir le plus puissant de l’Ouest. Pour cela, vous allez devoir poser de nombreux ouvriers pour réaliser de nombreuses actions.

Le jeu se divise en 7 manches. Au début de chaque manche, chaque joueur va pouvoir récolter les ouvriers d’une taverne, ainsi que les ouvriers commissionnés par le paladin choisi. Le choix du paladin sera très important car en plus de vous donner deux ouvriers, il vous donnera un avantage non négligeable en terme d’attributs, mais aussi une capacité spéciale.

Il y a également avec les paladins une notion de programmation étant donné qu’une fois notre paladin choisi, nous pouvons placer un des deux autres paladins restant au-dessus de la pile et le troisième en bas. Une fois que nous avons nos six ouvriers en main, la manche peut débuter. Chacun son tour, en commençant par le premier joueur, chacun effectuera une action par une jusqu’à ce que l’on passe notre tour.

Les actions seront toutes disponibles depuis notre plateau personnel, se divisant en plusieurs catégories. Certaines actions vont impliquer le développement de votre plateau, que ce soit en disposant des missionnaires ou des habitations, tandis que d’autres vont faire fortifier votre royaume, ou encore établir une garnison.

Il vous sera aussi possible d’attaquer des envahisseur ou de les convertir. Le but sera bien entendu de se développer, notamment sur une piste proposant 3 niveau : la foi, la force et l’influence. Chaque action vous coûtera entre 1 et 3 ouvriers donc il faudra énormément réfléchir à chaque action que l’on réalisera. Ajoutons à cela en plus deux ressources, l’or et les réserves, et cela fait un paquet de choses à gérer correctement !

Un déroulé fluide mais embûché

Les tours passent et petit à petit, on commence à s’améliorer sur tel ou tel axe, on obtient des habitations supplémentaires, utilisables comme un ouvrier, on va recruter un assistant qui va nous permettre de réduire notre coût d’achat de telle ou telle action.

Plus on avance plus on se retrouve face à de gros dilemme, nous demandant parfois de très longues réflexions : vais-je sacrifier deux actions pour récupérer 5 points de victoire, ou vais-je plutôt faire ces trois actions pour me permettre la manche suivante d’obtenir avec telle action sept points ? Ce sont toutes ces décisions qui vont influer l’ensemble de la partie. Qu’on vous le dise, prévoyez une bonne heure et demi voire deux heures pour une partie des Paladins du Royaume de l’Ouest.

Mais ce qui est fort, et qui fait que le jeu nous pousse à tenter des choses, à faire telle ou telle stratégie, c’est que chaque action donne une récompense derrière. C’est cet aspect qui rend le jeu aussi efficace, cette constante amélioration, obtention de points, de bonus. Pour autant, Paladins du Royaume de l’Ouest n’est pas une course aux points, ni même une course tout court. La réflexion est maître ici ! Ne vous attendez par contre pas à un jeu où vous intéragirez avec vos concurrents. Chacun évolue sur son plateau personnel et c’est tout.

Pour qui s’adresse Paladins du Royaume de l’Ouest ?

Vous cherchez un nouveau jeu de pose d’ouvriers ? Vous aimez vous torturer l’esprit pendant des heures pour une action ? Paladins du Royaume de l’Ouest sera clairement fait pour vous. Que l’on vous prévienne, il faudra y consacrer du temps. Comptez une grosse demi-heure de lecture des règles et deux heures de jeu pour vos 2-3 premières parties. Au niveau du matériel, la boîte est remplie jusqu’au bord ! Des plateaux en veux-tu en voilà, meeple en tout genre et couleurs. Au niveau des illustrations, on retrouve le trait particulier mais toujours aussi sublime de Mihajlo Dimitrievski.

Paladins du Royaume de l’Ouest est, si vous êtes amateur du genre de la pose d’ouvriers assez violent, des longs jeux et de la réflexion poussée, sera un met de choix pour votre meuble à jeux.