Oxenfree II: Lost Signals sortira finalement en 2023 sur PC, PS4, PS5 et Nintendo Switch

Officialisé en 2021 au cours d’un Nintendo Indie World, cela va bientôt faire un an et demi qu’on attend d’avoir des nouvelles d’Oxenfree II: Lost Signals alors qu’il est censé sortir cette année sur PC et consoles. Le week-end dernier, Night School Studio a enfin daigné prendre la parole pour annoncer, sans grande surprise, que le lancement du jeu d’aventure narratif est repoussé à 2023.

Un report afin de rendre le titre « vraiment spécial »

An update on OXENFREE II: Lost Signals pic.twitter.com/bEcwrvHUR9 — Night School Studio (@nightschoolers) September 24, 2022

Comme l’indique le message posté sur Twitter par le studio américain racheté fin septembre 2021 par Netflix, « nous devons à notre incroyable communauté de faire d’Oxenfree II : Lost Signals le meilleur jeu possible. Voir vos fan art, lire vos commentaires enthousiastes et communiquer avec vous alimentent notre ambition d’en faire notre meilleur jeu à ce jour. Pour rendre Oxenfree II vraiment spécial et ajouter plus de localisations, nous déplaçons notre fenêtre de sortie à 2023. »

Rendez-vous donc l’an prochain pour découvrir Oxenfree II: Lost Signals sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch.