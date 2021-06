Overwatch : La fonctionnalité cross-play arrive bientôt

C’est une fonctionnalité de plus en plus demandée par les joueurs et Overwatch va enfin s’y mettre ! Le cross-play a été officiellement annoncé par Blizzard et même si aucune date précise n’a été lâchée, on sait que l’arrivée de la mise à jour est imminente.

Pas en mode compétitif

C’est par le biais d’une vidéo des carnets des développeurs de la chaine que nous apprenons que le cross-play sera effectif afin de réunir les joueurs jouant sur PlayStation, Xbox, PC et Switch. Pour cela, il vous faudra relier votre compte Blizzard Battlenet à votre console et vous recevrez même un coffre doré, synonyme d’au moins un objet légendaire en contenu.

Si le croisement des plateformes est autorisé en mode classique, il sera évidemment exclu des modes compétitifs afin de ne pas favoriser les joueurs clavier/souris sur les joueurs manettes.

Et si vous jouez en mode classique mais que vous ne voulez pas vous mélanger, il sera toujours possible de désactiver la fonctionnalité dans les options et de ne jouer qu’avec les joueurs de votre plateforme.

Vous trouverez sur la FAQ officielle d’Overwatch (uniquement en anglais pour le moment) les principales questions et réponses concernant cette mise à jour. On apprend d’ailleurs que le système de cross-plateform (progression partagée d’une console à une autre) ne sera pas disponible mais que les développeurs travaillent pour rendre cela éventuellement possible dans un futur plus ou moins proche.