Overwatch 2 : Un autre départ important chez Blizzard avant la sortie du jeu

Overwatch 2 sort dans quelques jours seulement, et on sait un peu mieux à quoi s’attendre côté nouveaux personnages et modèle économique. La licence prépare son entrée dans une nouvelle ère, mais celle-ci se fera sans Geoff Goodman, l’une des figures les plus éminentes de la team Overwatch, qui a pris la décision de quitter Blizzard un peu plus tôt cette année selon PC Gamer.

Le lead hero designer s’en va

Geoff Goodman était l’une des personnalités les plus connues de la team Overwatch, puisqu’il occupait le rôle de lead hero designer, ce qui veut dire qu’il était en charge de look et du feeling global des personnages dans le jeu, notamment en s’occupant de l’équilibre entre eux et la présentation de nouveaux héros. Il a notamment œuvré aux gros changements apportés à Doomfist et Orisa, tout comme il aurait grandement aidé à la création des nouveaux personnages d’Overwatch 2, dont Kiriko.

On ne sait pas encore pourquoi Goodman a choisi de quitter Blizzard, mais l’entreprise s’est exprimée sur son départ et le remercie pour toutes ses années passées au sein de l’équipe Overwatch. C’est donc un départ majeur pour Blizzard, qui devra s’occuper des nouveaux personnages d’Overwatch 2 sans l’un de ses vétérans.

Le PvP d’Overwatch 2 sera disponible le 4 octobre prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, et Nintendo Switch. La partie solo ne sera disponible que l’année prochaine.