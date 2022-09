Overwatch 2 : Les nouveaux personnages seront bien gratuits, mais il faudra les mériter

Le nouveau modèle économique d’Overwatch 2 est encore sujet à de nombreuses interrogations au sein de la communauté, qui s’inquiète de voir la licence tomber dans toutes les dérives bien connues du free-to-play. Blizzard a donc fort à faire pour rassurer les joueuses et les joueurs avant la sortie tant attendue du jeu dans un petit mois. La question autour de la gratuité ou non des nouveaux personnages a été posée plusieurs fois, et histoire de mettre les points sur les i, Jon Spector, vice-président de Blizzard, a pris la parole à ce sujet.

Addressing some incomplete info posted early about our Overwatch 2 Battle Pass – we'll be sharing all details ahead of launch, but want to confirm that new Overwatch 2 heroes will be available on the free track of the Battle Pass.

