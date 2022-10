Overwatch 2 se met à l’heure d’Halloween et prépare son nouveau week-end double XP

Après son lancement qui a mal tourné, Overwatch 2 a tout de même su attirer du monde au point d’enregistrer 25 millions de joueurs et de joueuses à travers le monde en seulement quelques jours. Fort de ce succès, mais aussi désireux de pouvoir se rattraper auprès de la communauté mécontente, Blizzard a annoncé que des week-ends de double XP seraient bientôt mis en place, sans indiquer quand. On en sait enfin un peu plus, et le tout arrive pile pour Halloween.

Retour de la terreur dans Overwatch 2

Comme le premier Overwatch en son temps, Overwatch 2 se prépare à fêter Halloween avec de nouveaux costumes, des maps comme Hollywood qui changent de thèmes, et une nouvelle mission coop, « Junkenstein’s Revenge: Wrath of the Bride ». Retour au village d’Adlersbrunn pour célébrer cette occasion, avec des défis inédits à accomplir du 25 octobre, soit aujourd’hui d’ici 20 heures, au 8 novembre prochain.

C’est durant cette période que vous pourrez profiter d’un week-end double XP, puisque du 28 au 31 octobre, vous pourrez gagner plus d’expérience que d’habitude. Vous pouvez dès maintenant vous connecter en jeu afin de recevoir le lot de compensation promis par Blizzard, qui contient un skin légendaire pour Faucheur.

Overwatch 2 est maintenant disponible gratuitement sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.