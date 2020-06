Outriders : La deuxième « Transmission » est programmée au 2 juillet à 18h

Après un premier numéro diffusé fin mai, l’émission « Transmission » dédiée à Outriders diffusera son deuxième volet jeudi prochain, soit le 2 juillet, à 18h en France sur la chaîne Twitch officielle de Square Enix.

Quoi ? Encore le Pyromage ?

Déjà présentée en partie il y a un mois, la classe Pyromage se montrera encore plus en détail lors de ce nouvel épisode intitulé « Au-delà de la frontière. » People Can Fly dévoilera également des environnements inédits et s’attardera sur la structure du jeu.

Bartek Kmita, le directeur créatif du studio polonais, explique que « nous avons bâti un monde de jeu immersif axé autour des joueurs. Vous laisserez votre trace sur le monde d’Outriders. Vos actions et vos talents seront reconnus par les habitants des villes et des colonies d’Enoch. Votre voyage à travers les frontières sauvages de ce monde qui a hyper évolué pour éliminer l’Humanité sera une épopée mêlant pouvoir, découverte et rédemption. »

Il ajoute ceci : « Nous avons hâte d’offrir aux joueurs un meilleur aperçu de la manière dont la campagne, les quêtes secondaires et le contenu supplémentaire se rejoignent. Ils auront beaucoup à faire dans Outriders, qu’ils jouent en solo ou en coop. »

Outriders sortira en fin d’année sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series X. Notez qu’en parallèle de la première « Transmission », une vidéo de gameplay consacrée à l’Illusionniste avait aussi été partagée par l’entreprise. Si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez la regarder en cliquant ici.