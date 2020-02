Outriders annoncé aussi sur PS5 et Xbox Series X et des infos jeudi

Officialisé au cours de la conférence Square Enix à l’E3 2019, Outriders est pour le moment plutôt silencieux. Cependant, cela ne devrait plus trop durer puisque le nouveau projet de People Can Fly vient de nous rendez-vous tout en confirmant une arrivée sur la prochaine génération de consoles, à savoir PlayStation 5 et Xbox Series X.

De nombreuses informations arrivent

Pour l’instant, Outriders s’est surtout dévoilé à travers une cinématique et une courte présentation. On sait qu’il s’agira d’un shooter RPG et il s’agit d’un jeu coopératif jusqu’à 3 joueurs qui se déroule dans un univers de science-fiction. Pour ce qui est du gameplay, le rendez-vous est donné jeudi 13 février avec une présentation en livestream à 21 heures sur Twitch. En plus de cela, une nouvelle bande-annonce vient d’être diffusée.

Ce n’est pas tout puisqu’en plus de nous donner une date à ne pas manquer, le studio nous confirme que ce Outriders arrivera également sur PS5 et Xbox Series X, en plus des versions PC, PlayStation 4 et Xbox One déjà annoncées. C’est donc un titre de plus à mettre sur la liste des jeux de la prochaine génération de machines.

Bartek Kmita, le directeur du jeu, se confie : « C’est un sentiment extraordinaire d’enfin dévoiler ce sur quoi nous travaillons depuis quatre ans. Outriders est notre premier jeu depuis que nous avons quitté Epic Games et cette idée de jeu que nous avions toujours voulu créer est devenue le projet le plus ambitieux que People Can Fly ait jamais entrepris. »

Les précommandes et une édition deluxe

Ce n’est pas tout puisque Steam a aussi dévoilé une édition deluxe. Celle-ci, proposée avec un prix au rabais (59.84€), regroupe :

Le jeu

Les lots d’équipement Hell’s Rangers pour homme et pour femme

L’arsenal des Hell’s Rangers avec 11 armes uniques

Des modifications et décalcomanies des Hell’s Ranger pour camion

Les précommandes sont ouvertes, notamment sur Amazon. Reste donc plus qu’à voir ce qu’il en retourne. Quoiqu’il en soit, on vous donne rendez-vous jeudi pour plus d’informations et fin 2020 pour sa sortie.

