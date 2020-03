L’information nous est transmise par le magazine japonais Weekly Jump : Eustass Kid sera bien présent dans One Piece Pirate Warriors 4. Et ça ne s’arrête pas à une simple présence…

One Piece Pirate Warriors 4 : un roster toujours plus fou

En effet, le fameux pirate sera également jouable. Mieux encore, deux formes du personnage (avant et après l’ellipse de deux ans) seront disponibles dans ce nouvel épisode des aventures de l’équipage du chapeau de paille.

Aucun visuel n’est disponible pour le moment, mais nul doute que cela ne devrait pas tarder. One Piece: Pirate Warriors 4 sera disponible le 27 mars sur PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et PC.