One Piece Odyssey détaille toutes ses fonctionnalités dans une longue vidéo

One Piece Odyssey sera l’une des premières grosses sorties de l’année 2023. Le JRPG de Bandai Namco compte sur la fanbase de One Piece pour être au rendez-vous et compte même sortir une démo peu de temps avant la date fatidique pour attirer les derniers curieux et espérer convaincre quelques récalcitrants. L’éditeur nous présente aujourd’hui une longue vidéo qui a le même but, en nous détaillant tout ce qui fera le sel de ce One Piece Odyssey.

Un dernier tour d’horizon avant la sortie

C’est plus de 10 minutes de gameplay qui s’offrent à nous, avec une vidéo sous-titrée en français. Cette dernière se concentre donc sur l’exploration, l’histoire du jeu mais aussi ses combats.

Rien de bien nouveau ici, mais on nous explique un peu mieux certaines fonctionnalités, notamment sur le système de combat qui reposera beaucoup sur le positionnement de nos héros et sur des défis aléatoires à remplir en pleine bataille, afin qu’aucun combat ne se ressemble. La vidéo met aussi en avant les différentes capacités des personnages pour se déplacer à travers les villes ou dans les donjons.

One Piece Odyssey sortira le 13 janvier 2023 sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à lire notre récente preview pour en savoir plus sur le jeu.