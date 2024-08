On a joué à Atomfall, le Fallout-like qui se déroule en pleine campagne britannique

Trouver son chemin

Dès le départ de notre démo, nous étions livrés à nous-mêmes avec pour seule mission de trouver l’Instance. Aucun marqueur sur la carte, le seul indice que nous avons eu au travers d’un message énigmatique d’une cabine téléphonique indiquait qu’il fallait trouver le bunker F6.

Libre à nous d’ensuite explorer la zone pour y dénicher de nouveaux indices sur la position de notre destination. C’est là que nous sommes tombés sur un homme jouant de la guitare. En discutant avec lui, et grâce à des choix de dialogues judicieux, nous sommes parvenus à obtenir son aide quant à la position du bunker. Cette fois, pas d’indice, mais l’emplacement exact affiché sur notre carte. On suppose que d’autres indices sont cachés ailleurs, au cas où la discussion tournerait autrement.

En chemin, nous avons eu la mauvaise surprise de tomber sur des ennemis que nous pensions au départ être de simples PNJ. On espère tout de même un minimum de contexte et de développement pour comprendre les motivations de ce groupe au début du jeu.Après un combat assez ardu sur lequel nous reviendrons plus tard, nous avons finalement atteint l’entrée du bunker F6. Là encore, c’est via l’exploration que nous pourrons obtenir de quoi avancer. Un document nous a ainsi permis d’obtenir les coordonnées d’un lieu où se rendre, lieu directement affiché sur notre carte ensuite.

Nous n’avons malheureusement pas eu le temps de nous y rendre avant la fin de la démo, mais nous avons bien aimé l’approche proposée par Atomfall, nous forçant à bien explorer les lieux pour progresser. En revanche, si la zone à laquelle nous avions accès était plutôt vaste, nous n’avons finalement pas eu de mal à découvrir les indices nécessaires pour avancer. À voir si ce sera le cas tout au long de l’aventure.

Un monde où chaque ressource compte

Nous vous disions plus haut que notre premier affrontement s’était montré ardu. Passé la surprise de se rendre compte qu’il s’agissait d’ennemis, nous avons constaté que ces derniers faisaient particulièrement mal et nous n’étions pas loin du trépas. Il faut dire aussi que nous n’avions pas eu le temps de prendre les commandes en main et donc de nous équiper d’une arme. C’est donc aux poings que nous avons vaincu les adversaires, non sans mal.

En plus des poings, nous avions un revolver et une sorte de gros marteau en bois. Premier constat, les munitions n’étaient pas nombreuses pour notre arme, à peine trois balles dans l’inventaire. Même chose après avoir récupéré un fusil sur un ennemi et avoir fouillé plusieurs de ses compagnons en quête de munitions. Ces dernières sont précieuses et il convient de ne pas les gaspiller. Mais plus facile à dire qu’à faire, la précision est assez compliquée à prendre en main et on se rate facilement, d’autant qu’il faut parfois plus d’une balle pour tuer un ennemi.

Reste alors la solution de l’arme de corps-à-corps, mais celle-ci face à plusieurs adversaires dont certains équipés d’armes à feu, le combat peut vite se montrer très compliqué. La dernière option possible est l’infiltration en utilisant l’environnement à son avantage, comme les hautes herbes ou les ruines des bâtiments. Il est d’ailleurs possible d’asséner une attaque surprise radicale à un ennemi en arrivant discrètement dans son dos.

Atomfall nous pousse ainsi à avancer avec prudence, en n’oubliant pas de fouiller les corps ennemis et les quelques bâtiments en quête de munitions et matériaux. Ces matériaux peuvent ensuite être utilisés pour crafter différents objets (dans la démo, nous avions accès aux bandages et cocktail Molotov). Côté bestiaire, nous n’avons pas eu le temps de voir beaucoup de variété, des humains vraisemblablement issus de la même communauté et des mutants au sein du bunker. Espérons que le jeu sera varié sur ce point.

Enfin, terminons par aborder la partie technique, Atomfall nous a paru plutôt joli, avec beaucoup de végétation et de détails dans ses environnements. L’ambiance désolée d’une terre ayant subi une catastrophe nucléaire est bien retranscrite et on a hâte d’en voir plus.

Ces vingt minutes se sont montrées bien trop courtes et nous avions envie d’en voir encore plus. Surpris par cette difficulté et le manque de balles, les membres de l’équipe de développement présents avec nous ont tout de même tenu à nous rassurer en nous disant que plusieurs curseurs de difficulté seront présents pour permettre de régler la rareté des munitions, la santé des ennemis, les dégâts qu’ils infligent, etc. afin de permettre au plus de joueurs possible de pouvoir profiter du jeu. Il faudra tout de même se montrer encore un peu patient, la sortie d’Atomfall étant prévue pour mars 2025 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.