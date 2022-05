OlliOlli World est envahi par le VOID dans son premier DLC

Le très sympathique OlliOlli World est sorti début février et il est donc grand temps de se pencher sur sa première extension en DLC qui verra les aliens débarquer à Radlandia le 15 juin prochain.

OlliOlli World part dans l’espace

Un trio d’extraterrestres nommés les VOID Riders veut créer le plus incroyable des skateparks sur leur planète. Et pour cela, ils viennent chez vous prendre des éléments et même des riders. Il faudra donc revisiter les zones Cloverbrook, Sunshine Valley et Burntrock dans des versions modifiées, notamment grâce à la nouvelle mécanique des rayons-tracteurs qui vous décoller si vous les atteignez en plein grab.

Réussir ces défis inédits vous permettra d’aller combattre le mal à la racine en allant vous-même explorer la planète V.O.I.D. pour rencontrer leur chef et bien entendu, ce DLC est aussi l’occasion de débloquer une tonne de nouveaux éléments cosmétiques pour votre personnage. Le DLC peut être acheté 9,99€ à l’unité ou dans le pass d’extension qui était d’ailleurs inclus dans la Rad Edition d’OlliOlli World.

OlliOlli World est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC.