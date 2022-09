Xbox : Un nouveau coloris pour la manette, Mineral Camo, déjà disponible à l’achat

Non content de proposer un tout nouveau modèle de manette Xbox Elite 2 avec sa version Core, Microsoft compte aussi élargir les coloris de sa manette standard, l’une des plus populaires du marché. C’est encore une fois sur une nuance de bleu que cette manette Xbox est déclinée, puisque l’on découvre aujourd’hui le coloris Mineral Camo, qui mélange l’aspect camouflage avec plusieurs tons de bleu et de violet pour un résultat qui devrait en faire craquer plus d’un.

Où acheter la manette Xbox Mineral Camo ?

Microsoft nous présente aujourd’hui cette nouvelle manette au coloris décrit comme ayant un « ton océanique inspiré par les cristaux de géodes, pour atteindre l’équilibre parfait entre un design éclatant mais subtil ».

Elle pourra être posée sur un socle de recharge arborant les mêmes couleurs et conçu par Razer. Seules les couleurs changent ici, cette manette reste la même et peut être utilisée aussi bien sur Xbox, que sur PC ou mobiles.

Vendue au prix de 64,99 €, cette manette Mineral Camo est déjà disponible à l’achat. On la retrouve notamment sur le site officiel de Xbox, mais aussi chez Amazon, qui indique une livraison estimée au 5 octobre prochain.

Notez également que les manettes Xbox sont justement en promotion en ce moment même, avec des modèles de base affichés au prix de 47,99 € seulement.