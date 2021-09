Un nouveau jeu Marvel serait annoncé lors du PlayStation Showcase selon un insider

Les rumeurs commencent à s’empiler en amont du PlayStation Showcase, et si la période a de quoi être excitante, n’oublions pas de prendre les informations à suivre avec d’énormes pincettes. Alors que chacun fait ses paris sur le contenu du show, avec potentiellement un retour de la série Infamous au programme, d’autres indiquent qu’un nouveau jeu Marvel serait présent.

Une rumeur à prendre avec beaucoup de distance

If this is true the internet will melt. Insane rumor from multiple sources. Marvel IP – 1P — Tidux (@Tidux) September 6, 2021

C’est l’insider Tidux, relayé par GamesRadar, qui est à l’origine de cette dernière rumeur, et même s’il a vu juste quelques fois par le passé (coup de chance ?), on évitera de prendre pour acquis ce qui suit. Il indique tout d’abord dans un tweet que le PlayStation Showcase sera plus intéressant que l’E3, avant de déclarer :

« Si c’est vrai, Internet va fondre. Rumeur incroyable de la part de sources multiples. Marvel IP – 1P »

Toujours très cryptique, soit pour éviter de gâcher le spectacle, soit pour éviter de montrer qu’il est dans la pure spéculation (comme c’est si souvent le cas chez les insiders), il indique alors qu’une licence Marvel serait au programme. Si c’était Marvel’s Spider-Man 2 dont il parlait, il aurait sans doute évoqué la chose autrement, ce qui laisse penser qu’il parle bien d’un nouveau jeu Marvel. La mention de « 1P » peut aussi signifier qu’il parle d’un jeu solo, ou d’un jeu first party.

De quelle licence pourrait-il s’agir, ça, on l’ignore encore. Mais cela ferait beaucoup de jeux Marvel en préparation, entre celui-ci, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Marvel’s Midnight Suns et le potentiel Marvel’s Spider-Man 2. Encore une fois, soyez prudent, tout ceci ne reste qu’à l’état de rumeur pour le moment.