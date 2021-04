Un nouveau DC FanDome aura lieu le 16 octobre 2021

L’année dernière, face à l’absence d’événements physiques, DC Comics avait organisé son propre événement numérique avec le DC FanDome. Ce dernier s’attardait sur toutes les productions DC, du comics au cinéma, en passant par les adaptations en jeu vidéo. L’événement sera bien de retour cet année, et on a déjà la date.

The epic global event is back!

Return to #DCFanDome 10.16.21 pic.twitter.com/ZifZGCPOig

— DC (@DCComics) April 28, 2021