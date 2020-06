No Straight Roads sortira le 25 août sur PC, PS4, Xbox One et Switch

Alors qu’il devait initialement sortir demain, No Straight Roads avait décidé de repousser sa date de sortie, sans plus de précisions. Aujourd’hui, on apprend via un nouveau trailer que le titre sera disponible dès le mois d’août.

Le concert prend date

Le trailer nous présente un peu plus en détail l’histoire et les personnages du jeu, à commencer par Mayday et Zuke qui vont se battre grâce à leur musique contre l’empire électro.

No Straight Roads va déchaîner le pouvoir du rock dès le 25 août sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Cela concerne uniquement les versions dématérialisées du jeu, tandis que les versions physiques arriveront plus tard. Notez qu’une démo est d’ores et déjà disponible sur l’Epic Games Store.