No Man’s Sky : Le Normandy SR-1 de Mass Effect arrive dans le jeu

No Man’s Sky a déjà eu droit à quelques collaboration par le passé, mais celle-ci devrait plaire à tous les amateurs de science-fiction. Pour célébrer la sortie de Mass Effect Legendary Edition, Hello Games s’associe à EA et BioWare pour que le mythique vaisseau de la série Mass Effect, le Normandy SR-1, débarque dans le jeu d’exploration spatiale.

Un crossover qui donne envie

Hello Games indique alors que le vaisseau pourra être rencontré jusqu’au 31 mai prochain après avoir accompli l’expédition correspondante. Vous pourrez ensuite prétendre avoir croisé le commandant Shepard à bord du Normandy SR-1 au cours de vos aventures, ce qui n’est pas rien. On peut ici voir une première vidéo du rendu du célèbre vaisseau dans le jeu

No Man’s Sky est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.