No Man’s Sky nous laisse apprivoiser des créatures dans sa mise à jour Companions

No Man’s Sky continue d’enchaîner les mises à jour après avoir atterri sur PS5 et sur Xbox Series en fin d’année dernière. Aujourd’hui, c’est la mise à jour 3.2 qui est détaillée par Hello Games, et celle-ci fait la part belle aux animaux de compagnie, ou plutôt aux aliens de compagnie.

Un ami dans la galaxie

Cette nouvelle mise à jour, qui est disponible dès maintenant, est donc intitulée Companions et permettra donc d’apprivoiser toutes sortes de bestioles aliens afin d’en faire des compagnons d’aventure. En plus de nous tenir compagnie dans notre voyage intergalactique, ces créatures permettront de dénicher des filons de matériaux et de nous protéger contre des menaces, en plus de pondre des oeufs qui pourront donner naissance à d’autres créatures.

On nous promet également qua chaque créature aura sa propre personnalité et qu’un bébé alien ne se comportera pas forcément de la même façon que son parent. On sera même en mesure de les comprendre grâce à une traduction instantanée afin de voir s’ils sont heureux ou non. De la personnalisation sera au rendez-vous et il sera même possible de se servir de certaines créatures comme montures.

No Man’s Sky est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.