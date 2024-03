Nintendo of America annonce une restructuration au sein de sa division de test avant le lancement de sa Switch 2

Nintendo est un peu apparu comme le bon élève dans cette période trouble de l’industrie, où des milliers d’employés se font licencier. Tandis que Sony et Microsoft laissaient sur le carreau un bon nombre de personnes, Nintendo apparaissait comme une entreprise bien plus saine pour ses travailleurs. Mais le monde n’est pas tout rose et même le géant japonais fait aussi des choix qui font des malheureux, comme on l’apprend via Kotaku qui annonce un plan de restructuration autour de la division Nintendo of America, et surtout pour sa branche QA (assurance qualité).