Génial, les rumeurs de Nintendo Direct peuvent continuer…

Rendez-vous donc le mercredi 21 février à 15h, heure française pour ce Nintendo Direct Partner Showcase. Certains et certaines d’entre vous auront remarqué que pour la première fois, le programme n’est pas présenté comme un « Nintendo Direct Mini » contrairement aux cinq éditions précédentes. Et pourtant on restera tout de même sur une durée similaire aux derniers épisodes avec 25 minutes cette fois-ci contre 26 et 19 minutes les dernières fois.

Aucun indice sur ce que l’on peut attendre de cette diffusion puisque Nintendo se contente de dire que l’on retrouvera des jeux Switch développés et édités par des partenaires et dont les sorties sont prévues pour la première moitié de 2024. On parie déjà une grosse présence de Silksong. Non pas dans l’émission mais dans les tendances des réseaux sociaux pour l’espérer, se plaindre de son absence et ressortir les memes habituels.

Un Nintendo Direct Xbox Showcase ?

En revanche, on mise plus sérieusement sur une présence de Xbox et de ses fameux quatre jeux qui arrivent sur d’autres consoles. On se doutait bien que si Phil Spencer ne voulait pas donner de noms, ce n’était pas pour laisser les développeurs l’honneur des annonces mais plutôt pour que cela ait un plus gros impact lors d’une conférence, et vu que Sony a déjà fait un State of Play dernièrement…

On imagine aussi la présence de la version améliorée de Shin Megami Tensei V vu sa fuite récente qui prouve qu’Atlus n’arrivera jamais à garder le moindre secret. Certes, le jeu de base est déjà une exclusivité Switch mais pourquoi pas laisser Nintendo annoncer cette version quitte à dire dans la foulée que cela arrivera en même temps sur les autres plateformes, cela correspondrait bien au thème des petits accords entre constructeurs que ce Showcase pourrait avoir avec Xbox.

Bref rendez-vous mercredi pour suivre tout cela via les chaines officielles Nintendo France sur Youtube ou Twitch