Nintendo Direct : Le résumé de toutes les annonces du 18 juin (Metroid Prime 4, Zelda, Mario & Luigi…)

Vous trouverez ici l’ensemble des annonces de ce Nintendo Direct du 18 juin avec toutes les vidéos diffusées.

Mario & Luigi: L’Épopée Fraternelle

Date de sortie : 7 novembre 2024

On imagine que Nintendo travaille sur un vrai nouveau Mario pour sa prochaine console, mais on pourra tout de même retrouver le moustachu dès la fin d’année sur Switch avec un nouveau jeu en compagnie de son frangin Luigi. Le duo repartira à l’aventure dans un titre inédit, et ils devront à nouveau coordonner les compétences pour avancer au sein des différents niveaux et combattre les ennemis sur leur route.

Nintendo World Championships: NES Edition

Date de sortie : 18 juillet 2024

Nintendo a aussi voulu nous rappeler que Nintendo World Championships: NES Edition allait bientôt sortir. Pas vraiment une annonce puisque l’on connaissait déjà cet hommage au speedrun, qui vous fait parcourir des dizaines de défis au sein de jeux cultes, allant des vieux Metroid aux premiers Zelda.

Fairy Tail 2

Date de sortie : Hiver 2024

Plus surprenant, l’annonce d’un nouveau RPG Fairy Tail, la suite de celui développé par Gust et édité par Koei Tecmo. On prend les mêmes et on recommence avec ce Fairy Tail 2, qui va donc cette fois-ci aller jusqu’à la fin du manga. Il semblerait d’ailleurs que ce nouvel épisode se contente d’adapter l’arc d’Arbaless, autant dire qu’il sera uniquement réservé à celles et ceux qui connaissent déjà parfaitement l’histoire de Fairy Tail.

Fantasian

Date de sortie : Hiver 2024

Coincé sur l’App Store, Fantasian n’a sans doute pas eu le succès qu’il aurait mérité. Le jeu de Hironobu Sakaguchi pourra malgré tout se rattraper sur Switch avec une édition complète, qui sera adaptée pour le contrôle à la manette. On retrouvera ici un doublage japonais intégral, tout comme en anglais, ainsi que des options de difficulté en plus. Ce RPG composé de dioramas trouvera sans doute un second souffle sur la console de Nintendo, et pas seulement puisqu’il sortira aussi sur PC, PS4, PS5, et Xbox Series.

Nintendo Switch Sports

Date de sortie : Disponible

Passage éclair pour Nintendo Switch Sports, qui s’est rappelé à notre bon souvenir simplement pour annoncer l’arrivée d’une nouvelle mise à jour avec un sport inédit. Si vous voulez vous prendre pour Victor Wembanyama chez vous, vous pourrez donc jouer au basket avec vos Joy-Con.

MIO

Date de sortie : 2025

Désolé d’avance, pas de Silksong ici mais les amateurs de jeu de plateformes en 2D pourront patienter avec MIO: Memories in Orbit, un jeu de Focus Entertainment et Douze Dixièmes. Le titre se présente comme un metroidvania de science-fiction dans lequel on devra sauver un astronef géant. Le titre possède un style visuel assez séduisant et il nous tarde d’en voir plus, tout en sachant qu’il sortira aussi sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One et Xbox Series.

Disney Illusion Island

Date de sortie : Disponible

Disney Illusion Island n’avait pas forcément marqué tout le monde lors de sa sortie l’année dernière, mais il entend bien offrir du contenu supplémentaire aux acheteurs avec une mise à jour gratuite disponible dès aujourd’hui, qui amène un nouveau scénario ainsi que des personnages inédit.

Hello Kitty Island Adventure

Date de sortie : 2025

Véritable carton sur mobiles, Hello Kitty Island Adventure s’apprête à envahir la Switch. Cette aventure toute tranquille et relaxante en compagnie de l’une des icones les plus connues et de ses amis vous permettra de créer votre propre personnage, qui devra collecter tout plein de matériaux pour crafter plein de choses afin de se construire un vrai petit paradis.

Looney Tunes: Wacky World of Sports

Date de sortie : Automne 2024

Les Looney Tunes ne sont pas uniquement doués au basket, et ils comptent bien le prouver avec Looney Tunes: Wacky World of Sports, un titre orienté coopération dans lequel Bip-Bip, Coyote, Bugs Bunny et les autres pourront participer à diverses activités sportives comme le foot, le golf ou le tennis. Un jeu sans doute idéal pour la famille, qui sortira dès cet hiver, sans date précise.

Farmagia

Date de sortie : 1er novembre 2024

On a eu peur de voir double puisque pour nous, Fairy Tail passait encore une fois à l’écran, mais non, c’était bien Farmagia, l’autre jeu dont le chara-design a été confié au mangaka Hiro Mashima. On est bien loin du RPG récemment annoncé puisqu’ici, vous devrez partir à la collecte de monstres tout en vous occupant de votre domaine et de vos récoltes.

Donkey Kong Country Returns HD

Date de sortie : 16 janvier 2025

Toujours pas de vrai nouveau Donkey Kong à l’horizon mais on pourra à nouveau redécouvrir Donkey Kong Country Returns HD. Le jeu initialement sorti sur Wii va s’offrir une cure de jouvence ici en embarquant avec lui les niveaux sortis sur 3DS, que l’on pourra parcourir seul ou en duo grâce à de la coopération locale.

Dragon Quest HD-2D Remake

Date de sortie : 14 novembre 2024

Après quelques années sans nouvelles, le remake de Dragon Quest III a fait son grand retour et annonce sa sortie sur Switch, ainsi que sur PC, PS5 et Xbox Series. On peut voir les progrès effectués sur cette refonte dans ce nouveau trailer, qui s’est terminé avec une belle surprise de fin. Si vous pourrez effectivement bientôt jouer à Dragon Quest III HD-2D Remake, vous pourrez aussi bientôt jouer à Dragon Quest I & II Remake HD-2D ! Eh oui, les deux premiers épisodes de la saga vont avoir droit au même traitement, si ce n’est qu’il faudra attendre l’année prochaine pour le découvrir, contrairement au remake du troisième opus qui sortira le 14 novembre.

Funko Fusion

Date de sortie : 13 septembre 2024

Certaines des plus célèbres licences de la pop-culture sont à nouveau à l’affiche grâce aux figurines Funko Pop présentes dans Funko Fusion, un jeu d’action qui regroupe plein d’univers pour surfer sur votre nostalgie. Un jeu déjà annoncé, mais on a pu voir à quoi ressemblait la version Switch.

The New Denpa Men

Date de sortie : 22 juillet

La Nintendo Switch possède peu de free-to-play vraiment mis en avant, mais peut-être que cela changera avec The New Denpa Men, un RPG très coloré où il faudra collecter de Denpa Men pour ensuite partir à l’aventure, à moins de vouloir rester tranquillement chez soi en décorant votre intérieur façon Animal Crossing.

Metal Slug Attack Reloaded

Date de sortie : Disponible

Metal Slug Tactics ne sera pas le seul épisode de la série à voir le jour cette année puisque Metal Slug Attack Reloaded sort par surprise aujourd’hui. Un titre bien plus classique que le jeu de Dotemu, qui revient à un style 2D et qui intègre un mode « Another Story » pour découvrir des choses inédites sur la licence.

Darkest Dungeon II

Date de sortie : 15 juillet

Comme à chaque Nintendo Direct, on a droit à énormément de portages. Darkest Dungeon II est l’un d’eux, puisqu’il arrivera à la même date sur Switch que sur les consoles PlayStation, c’est-à-dire le 15 juillet prochain.

Nintendo Switch Online

Date de sortie : Disponible

L’abonnement de Nintendo fait également le plein de nouveautés avec The Legend of Zelda: A Link to the Past Four Swords ainsi que Metroid: Zero Mission, disponible dès aujourd’hui. Ils sont rejoints par deux ajouts plus étonnants, à savoir Turok: Dinosaur Hunter, et surtout Perfect Dark, qui arrive à point nommé pour surfer sur l’engouement du nouvel épisode développé sur Xbox Series.

Phantom Brave: The Lost Hero

Date de sortie : 2025

Impossible de ne pas reconnaître le style des créateurs de Disgaea dans Phantom Brave: The Lost Hero, qui se présente comme un RPG tactique dans lequel une jeune fille capable de voir les fantômes va s’allier à l’un d’eux pour traverser l’océan. Il faudra se constituer un équipage tout en venant en aide à d’autres fantômes, sachant qu’il y aura 50 personnages à découvrir.

MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics

Date de sortie : 2025

Ce n’est pas demain qu’un nouvel Marvel vs Capcom verra le jour vu l’échec du dernier épisode, c’est pourquoi l’éditeur préfère se concentrer sur les choses qui marchent : la nostalgie. Avec MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics, vous retrouverez 7 grands classiques avec X-Men vs Street Fighter, Marvel vs Capcom 2 ou encore le jeu The Punisher.

Super Mario Party Jamboree

Date de sortie : 17 octobre 2024

On cherchait le system seller de la Switch pour cette fin d’année, et on l’a trouvé. Super Mario Party Jamboree se présente comme le plus grand Super Mario Party de tous les temps, avec 5 nouveaux plateaux dont un qui prend place au sein de la Galerie Arc-en-Ciel. On retrouvera évidemment des mini-jeux inédits sur les 110 disponibles au lancement, et des challenges spéciaux seront mis en place pour pouvoir jouer jusqu’à 20 en ligne dans un mode inédit.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Date de sortie : 26 septembre 2024

Ce n’était qu’une blague depuis quelques années, mais Nintendo a décidé de rendre cela réel. Enfin un jeu Zelda dans lequel on contrôle réellement Zelda avec The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, qui reprend l’esthétique de la dernière version de A Link to the Past, mais avec une aventure totalement inédite. C’est cette fois-ci la princesse qui doit secourir Link en parcourant Hyrule. Elle ne pourra pas combattre à l’épée, mais s’aidera de la magie pour faire apparaitre de nombreux objets, aussi utile pour avancer dans les décors que pour combattre. De plus, la sortie du titre s’accompagne d’une nouvelle édition spéciale de la Nintendo Switch Lite, aux couleurs du jeu.

Just Dance 2025 Edition

Date de sortie : Octobre 2024

Il y aura donc bien un Just Dance cette année, et pas qu’en réalité virtuelle. Avec Just Dance 2025 Edition, ce sont 40 chansons qui vont vous demander votre plus beau déhanché, que ce soit en famille ou entre amis.

LEGO Horizon

Date de sortie : Hiver 2024

Même si le jeu était déjà annoncé, voir un titre édité par Sony au sein d’un Nintendo Direct est toujours surprenant. LEGO Horizon n’avait rien de très neuf à nous annoncer ici mais sa présence était obligatoire tant son existence est presque inespérée. On aurait pu s’attendre à une date de sortie, mais le jeu est toujours prévu pour cet hiver, sans plus de précisions.

Stray

Date de sortie : Fin d’année 2024

Le pôti chat de Stray avait réussi à trouver le chemin de la Xbox Series il y a quelques mois, et il se dirige maintenant vers la Nintendo Switch. L’aventure féline pourra donc être emportée partout avec vous dans ce portage Switch qui fera quelques petites concessions graphiques, mais qui promet la même expérience à vous faire ronronner de plaisir.

Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game

Date de sortie : Fin d’année 2024

Le sort de Private Division est aujourd’hui incertain mais Tales of the Shire a malgré tout fait parler de lui en montrant de nouvelles images. Dans cette nouvelle adaptation du Seigneur des Anneaux, pas question de vous aventurer dans le Mordor, il faudra plutôt vivre la vie tranquille des Hobbits en gérant votre foyer et en participant à la vie joyeuse la communauté.

Ace Attorney Investigations Collection

Date de sortie : 6 septembre

La série Ace Attorney semble être plus populaire que jamais et c’est pourquoi Capcom ne va pas hésiter à ressortir tous les épisodes de la saga, même les moins connus. Avec Ace Attorney Investigations Collection, c’est le procureur Miles Edgeworth qui prend le lead dans deux épisodes spéciaux qui ont été remis au goût du jour, notamment avec de nouveaux visuels. Et bonne nouvelle, la compilation sera traduite pour la première fois en français.

The Hundred Line -Last Defense Academy-

Date de sortie : Début 2025

Les créateurs de Danganronpa sont décidément bien occupés puisqu’ils travaillent désormais sur The Hundred Line -Last Defense Academy-, un nouveau jeu tactique dans lequel les survivants d’une apocalypse sont recrutés de force au sein d’une école spéciale, qu’il devront protéger durant 100 jours. Vous devrez donc apprendre à connaître vos camarades de classe tout en préparant vos stratégies face aux invasions qui surviennent.

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven

Date de sortie : 24 octobre 2024

Square Enix a décidément envie de tout passer à la moulinette des remakes, du moins en ce qui concerne ses RPG. Car Romancing SaGa 2 va lui aussi avoir droit à ce traitement, avec un remake 3D ambitieux. Vous devrez combattre sept héros du passé peu contents d’avoir été oubliés, tout en gérant un royaume dans lequel chacune de vos décisions aura un impact. Un RPG qui peut être vécu de différentes façons grâce à plusieurs personnages jouables.

Metroid Prime 4: Beyond

Date de sortie : 2025

Oui, il est vivant. Metroid Prime 4 est bien réel. L’arlésienne n’est plus. Et le jeu se prénommera même Metroid Prime 4: Beyond, comme on a pu le voir dans ce premier trailer de gameplay (qui nous a d’abord fait penser qu’il s’agissait de Metroid Prime 2 Remake on doit bien l’avouer). On a vu peu de choses mais on sait enfin que ce nouvel épisode arrivera l’année prochaine. Enfin.

Un Nintendo Direct qui nous aura donc réservé quelques surprises et surtout des retours inattendus. On comprend mieux pourquoi Nintendo n’a pas besoin de se presser pour sa prochaine console, étant donné qu’il a maintenant un line-up assez solide pour tenir quelques mois de plus.