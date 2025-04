Nintendo défend le prix de 90 € pour Mario Kart World en justifiant cela par le contenu du jeu

Plus c’est gros, plus c’est cher

C’est IGN qui a pu recueillir les mots de Bill Trinen, vice-président de Nintendo of America, à propos de cette hausse du prix des jeux Nintendo. Comment justifier le fait que Mario Kart World soit affiché à 90 € (et 80 $), et cela veut-il dire que ce prix va se démocratiser pour les jeux à venir ? Pour Trinen, c’est bien du cas par cas dont il est question ici, en justifiant le fait que Mario Kart World soit un jeu au contenu immense avec une grande rejouabilité :

« Je dirais que ce n’est pas tant une question de stratégie tarifaire pour Mario Kart World, mais plutôt une question de satisfaction : chaque fois qu’on regarde un jeu, on se concentre sur l’expérience, le contenu et la valeur. […] Sans vouloir vous donner d’indices, j’ai lu votre article ce matin et je crois que vous aviez mentionné que vous n’aviez pas trouvé grand-chose à découvrir en vous promenant sur la carte du jeu. Je vous conseille donc de suivre notre Mario Kart Direct pour voir ce que vous en pensez. Vous pourrez peut-être en savoir plus. Mais honnêtement, c’est un jeu tellement vaste et vaste qu’il regorge de petites choses à découvrir. Et il reste encore d’autres secrets qui, je pense, feront que les joueurs, une fois qu’ils l’auront acheté et joué, découvriront probablement l’expérience Mario Kart la plus riche qu’ils aient jamais vécue. »

Il continue, en évoquant le prix des deux jeux Zelda et de leur édition Switch 2 :

« Eh bien, encore une fois, je dirais qu’il faut simplement examiner chaque jeu individuellement, son contenu et sa valeur, puis se demander : « Quel est le juste prix pour ce divertissement ? ». Ce que je contredirais, c’est que pour l’Édition Nintendo Switch 2, il s’agit du prix physique pour quelqu’un qui n’a pas acheté le jeu de base. Pour quelqu’un qui a acheté Tears of the Kingdom ou Breath of the Wild, les packs de mise à niveau sont à 9,99 $. Et si vous êtes abonné au Nintendo Switch Online + Pack d’extension, les deux packs de mise à niveau Zelda sont inclus dans votre abonnement. Il n’y a donc aucun frais supplémentaire. Mais globalement, notre approche se concentre sur le contenu, la valeur et le prix approprié en fonction de ces éléments. »

Une réponse bateau et sans surprise par laquelle on peut justifier tout et n’importe quoi, quand on sait qu’il s’agit surtout du fait que Mario Kart 8 Deluxe s’est vendu à plus de 67 millions d’exemplaires, et qu’il y avait un coup à jouer ici pour Nintendo.

Le prix de la Switch 2 ne tient pas encore compte des hausses de taxes

Pour ce qui est du prix de la console en elle-même, The Verge est allé directement interroger Doug Bowser à ce sujet. Le président de la division américaine de Nintendo a tenu à préciser que le prix de 449 $ n’avait en réalité pas été décidé en prédisant les nouvelles taxes décidées par Donald Trump. Doug Bowser déclare que si la console est affichée à ce prix, c’est avant tout à cause de la grande dalle LCD, de ses nouveaux Joy-Con, et de toute la technologie comprise dans la machine.

Est-ce que cela veut dire que le prix de la Switch 2 va augmenter aux Etats-Unis maintenant que les nouvelles taxes ont été révélées ? Après tout, Nintendo n’a pas tardé à réagir en reportant le début des précommandes de sa console. Doug Bowser ne veut rien dire à ce sujet pour le moment, puisque comme tout le monde, Nintendo attend de voir comment tout cela va se passer :

« La nouvelle est encore fraîche et, comme de nombreuses entreprises en ce moment, nous évaluons activement quel pourrait être l’impact. »

Ce qui n’est pas des plus rassurants pour le public américain, et peut-être même pour le public tout court.