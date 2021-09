Nine to Five : Un FPS compétitif original mais imparfait ? Premier avis en vidéo

Annoncé il y a quelque temps, Nine to Five s’est ensuite fait relativement discret. Tout du moins, jusqu’à la Gamescom, où le jeu de tir a refait une apparition en annonçant qu’il était aussitôt disponible en accès anticipé. Une sortie surprise, qui s’est accompagné de quelques soucis au lancement, mais qui permet aux joueurs et joueuses de le tester facilement puisqu’il est accessible en free-to-play.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce FPS compétitif en 3v3v3, on vous dis tout ce que l’on sait en vidéo. Notez qu’il est actuellement en phase d’accès anticipé et est sujet à évolution au fil du temps.