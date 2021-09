Nine to Five

Nine to Five est un FPS compétitif et coopératif free-to-play développé et édité par Redhill Games. Opposant trois équipes de trois mercenaires sur une même carte au cours d'un match durant en moyenne entre 12 et 15 minutes, le titre tente de se différencier des autres jeux du même genre en misant sur des affrontements moins nerveux mais plus stratégiques où choisir un équipement adapté et communiquer correctement avec ses équipiers est indispensable pour espérer remporter la partie.