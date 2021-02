NieR Replicant ver.1.22474487139… s’illustre avec plus de 9 minutes de gameplay

Attendu pour le printemps, NieR Replicant ver.1.22474487139… nous fera revivre le premier épisode de la série avec un remaster qui devrait apporter de nombreuses corrections au jeu d’origine. Histoire d’avoir un aperçu de la refonte graphique de cet opus, Square Enix nous livre aujourd’hui plus de 9 minutes de gameplay à se mettre sous la dent.

Du gameplay et des extraits de la bande-son

Ce n’est pas la première fois que l’on voit du gameplay du jeu, mais c’est l’un des plus longs extraits que l’on a pu découvrir. Cette vidéo de gameplay nous emmène donc dans l’un des temples du royaume de Facade, ou notre héros, Weiss et Kaine devront faire face à de nouvelles menaces. On peut donc y voir un combat contre un boss entièrement formé de cubes.

En plus de cela, l’éditeur a publié plusieurs morceaux de la bande-son, qui a également eu droit à une revisite avec une réorchestration. Vous pouvez donc découvrir les nouvelles versions de Snow in Summer, le thème de Kaine, ainsi qu’une dizaine d’extraits rapides d’autres pistes qui seront dans ce remaster.

NieR Replicant ver.1.22474487139… sera disponible le 23 avril sur PC, PS4 et Xbox One.