Nexomon Extinction ouvre ses précommandes sur Switch

Le Pokémon-like indépendant Nexomon : Extinction nous annonce aujourd’hui que ses précommandes sont en partie ouvertes. L’occasion d’acheter le jeu à prix réduit.

Une réduction sympathique

En effet, le titre est désormais en précommande au prix de 17,99€ au lieu de 19,99€, ce qui représente une réduction de 10%. Ce prix est valable jusqu’au 27/08/2020, soit un jour avant la date de sortie du produit final.

Ces précommandes ne concernent actuellement que la version Nintendo Switch du jeu, même s’il y a fort à parier que les autres supports suivront. Nexomon : Extinction sera disponible le 28 août sur PS4, Xbox One, Switch et PC (via Steam).