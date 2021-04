New Pokémon Snap : Un dernier trailer pour fêter le lancement

Les fans de Pokémon vont enfin pouvoir retrouver leurs créatures préférées dans New Pokémon Snap, un spin-off qui se concentre sur la photographie et qui fait suite au premier opus sorti il y a plus de 20 ans. The Pokémon Company dévoile aujourd’hui un ultime trailer pour célébrer la sortie du jeu.

Les appareils sont prêts

Vous pouvez donc dès à présent retrouver Pikachu, Lokhlass, Flambino et tant d’autres Pokémon sur l’île de Lentis, pour obtenir les meilleurs clichés afin de remplir le Photodex. Les premiers avis autour du jeu laissent penser que les fans de la saga seront ravis de retrouver une aventure plus posées et plus contemplative.

Notre test ainsi que nos guides arriveront tout prochainement sur le site. New Pokémon Snap est disponible dès aujourd’hui en exclusivité sur Nintendo Switch.